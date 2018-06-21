Банк Англии оставит ставки без изменений, рынки ждут сигналов о повышении в августе - прогноз

Банк Англии на заседании в четверг может подготовить почву для повышения ставок в августе, если посчитает, что экономика Британии восстанавливается после нетипично слабого начала года.

Экономисты, опрошенные Reuters не ждут повышения ставки по итогам заседания Банка Англии в четверг, итоги которого регулятор огласит в 14.00 МСК. Мнения рынков относительно того, повысит ли регулятор стоимость заимствований в августе или позднее в 2018 году, разделились. Повышение станет лишь вторым со времен финансового кризиса 2008 года.

Рост ВВП Британии в первые три месяца 2018 года замедлился максимально с 2012-го. Однако, поскольку уровень безработицы достиг минимума с 1975 года, Банк Англии говорит, что сейчас экономика работает практически на полную мощность и динамика процентных ставок в ближайшие два-три года, скорее всего, будет повышательной.

Экономисты ждали, что британский центробанк повысит ставки в мае, однако в апреле глава регулятора Марк Карни свел эти ожидания на нет после череды слабых экономических данных.

В мае Банк Англии сообщил, что хочет увидеть признаки ускорения роста экономики, прежде чем начать подготовку к повышению ставок.

Апрельские данные о британском промпроизводстве, строительстве и торговле оказались крайне слабыми, а инфляция опустилась до минимума за год. В то же время, рост розничных продаж ускорился, а свежие исследования деловых настроений показали, что другие сегменты экономики также восстанавливаются.

Рост зарплат - один из индикаторов инфляционного давления в среднесрочной перспективе - в целом соответствует скромным ожиданиям Банка Англии.

Два чиновника регулятора - Майкл Сондерс и Иэн Маккаферти, чей срок полномочий истекает в августе, как ожидается, продолжат голосовать за повышение ставки до 0,75 процента.

Беспокойство остальных членов Комитета по монетарной политике может вызвать усиление напряженности в торговых отношениях США и Европы.