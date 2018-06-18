Власти США выделят деньги на слежку за сделками с российским оружием

Государственный департамент США ведет прием заявок от подрядчиков, желающих принять участие в создании системы отслеживания на мировом рынке сделок с вооружениями и военными технологиями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале государственных грантов США.

В документе подчеркивается, что проект запускается сроком на один год. При этом преимущество будут иметь заявки от некоммерческих организаций и образовательных учреждений, оценивающих стоимость своей работы менее чем в $500 тыс.

​За эти деньги подрядчикам Госдепа предстоит вести мониторинг открытых источников на русском языке (а также арабском, китайском, фарси, урду, английском и некоторых других языках), отслеживая информацию о предстоящих, текущих и завершенных сделках по продаже вооружений или передаче военных технологий. Собранная информация должна быть соответствующим образом проанализирована, а отчеты о проведенной работе — представлены в Госдеп.

В документе ведомства подчеркивается, что собранная таким образом информация может быть использована при принятии решений о введении США санкций в отношении лиц, продающих оружие государствам, куда поставлять вооружения запрещено Советом безопасности ООН, либо осуществляющих сделки в оборонной сфере с фигурантами санкционных списков. В тех же целях собранную информацию Госдеп планирует предоставлять правительствам других стран.

В конце 2017 года глава госкорпорации «Ростех» (ее «дочка» «Рособоронэкспорт» находится под санкциями США) Сергей Чемезов говорил, что, вводя санкции, США действуют в интересах своих производителей, пытаясь выдавить с рынков российское оружие, которое «по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит».

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Россия в 2013-2017 годах удержала за собой звание второго по величине экспортера оружия, хотя общий объем его экспорта сократился (по сравнению с 2008-2012 годами) на 7,1%. При этом на некоторых рынках Россия, по данным SIPRI, существенно опережает США, несмотря на то, что общий объем экспорта американского оружия в отчетные пять лет был в полтора с лишним раза (на 58%) выше российского. Например, в общем объеме оружия, закупленного в 2013-2017 годах Индией, которая считается крупнейшим покупателем вооружений в мире (12% от общемирового объема закупок), доля России составила 62%.

В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным докладом о работе правительства в Госдуме, заявил, что за последние шесть лет объем российского экспорта на международном рынке вооружений находился на уровне $15 млрд в год.