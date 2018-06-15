В Беларуси учредят гранты на обучение иностранцев - указ

В Беларуси учредят до 100 грантов на обучение иностранцев с сентября 2019 года.

Согласно указу №232 от 12 июня 2018 года, с 1 сентября 2019 года будут учреждены до 100 грантов для привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, на обучение в государственные учреждения высшего и среднего специального образования.

Гранты учреждаются для освоения иностранными гражданами содержания образовательных программ высшего и среднего специального образования за счет средств республиканского бюджета в соответствии с квотами, ежегодно определяемыми Министерством образования по согласованию с Министерством иностранных дел. Предоставлять гранты иностранным гражданам будут по результатам отбора, проводимого в порядке, определяемом Совмином.

Иностранным гражданам, получающим образование в Беларуси за счет грантов на обучение, будет назначена стипендия, а также надбавки к ней за успехи в учебе, научной и общественной работе. Жилое помещение в общежитии учреждения образования на период обучения будет предоставляться с взиманием платы за пользование.