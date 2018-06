Илон Маск займется созданием скоростной подземной системы поездов в Чикаго

Компания The Boring Company миллиардера Илона Маска (Forbes оценивает его общее состояние в $20,9 млрд) выиграла тендер на строительство в Чикаго высокоскоростной подземной транспортной системы.

Магистраль должна будет соединить между собой один из самых загруженных в мире аэропортов — чикагский О’Хара — и центр города. Об этом со ссылкой на источники в компании, а также собеседников в мэрии Чикаго сообщают Chicago Tribune и Bloomberg.

Победителя тендера, по данным агентства, выбирала именно мэрия города. Заявку на участие в этом конкурсе The Boring Company подала еще в декабре прошлого года. За право построить магистраль вместе с ней соревновались еще три компании, указывает Chicago Tribune.

Высокоскоростная подземная система общественного транспорта в Чикаго (The Chicago Express Loop), согласно сообщению на сайте The Boring Company, будет состоять из нескольких отдельных пассажирских электрических капсул, вместо колес у которых будут «модифицированные шасси Tesla Model X». Эти машины ежечасно будут двигаться по подземному тоннелю длиной 240 км со скоростью 125–150 миль в час (201–241 км/ч). Это, как считают представители компании, сократит время поездки между аэропортом и деловым районом в центре Чикаго до 12 минут (сейчас для того, чтобы преодолеть это расстояние посредством существующей транспортной системы, пассажиры тратят от 30 до 45 минут, указали в пресс-службе The Boring Company). Каждая машина, по данным компании, будет перевозить от 8 до 16 пассажиров. Стоимость поездки на Loop должна составить от $20 до 25.

Проект, как пообещали в​The Boring, будет «на 100% финансироваться из частных источников». Официально о заключении сделки мэр Чикаго Рам Эмануэль и Илон Маск, по информации источников Chicago Tribune, объявят днем 14 июня.

The Chicago Express Loop станет аналогом проекта сверхскоростной системы поездов под названием Hyperloop. Составы, согласно этому проекту, должны будут передвигаться со скоростью до 1220 км/ч по тоннелю в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух. К созданию этой транспортной системы компания Hyperloop One приступила в 2014 году. Последние тестовые испытания этой системы проводились летом прошлого года года. Тогда составу удалось развить скорость в 310 км/ч.