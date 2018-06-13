Еврокомиссия предложила увеличить финансирование сферы безопасности в ЕС

Еврокомиссия предлагает увеличить финансирование сферы безопасности с 3,5 миллиарда евро до 4,8 миллиарда евро в следующем долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 гг, сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Мы увеличиваем бюджет безопасности на ближайшие годы на треть, до 4,8 миллиарда евро. Мы помогаем государствам-членам лучше подготовиться к будущим вызовам безопасности и непредвиденным чрезвычайным ситуациям", — заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

В частности, 2,5 миллиарда евро предусматривается в рамках Фонда внутренней безопасности (ISF), еще 1,2 миллиарда евро — на вопросы ядерной безопасности в некоторых государствах-членах, а также 1,1 миллиарда евро — на усиление агентств ЕС в области безопасности.

Фонд внутренней безопасности будет отвечать за расширение обмена информацией между правоохранительными органами ЕС, активизацию трансграничных совместных операций и укрепление потенциала для борьбы с преступностью, а также для борьбы с радикализацией.

Из общего бюджета фонда 1 миллиард евро будут зарезервированы для решения "непредвиденных проблем в области безопасности", что позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и направлять средства тем государствам-членам, которые в них больше всего нуждаются.