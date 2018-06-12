В МАГАТЭ посчитали, сколько времени займет ядерное разоружение КНДР

Освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия (денуклеаризация) займет не менее 15-20 лет, "тройка" США-Россия-Китай подходит для этого процесса лучше, чем традиционный формат "шестерки", заявил на полях Люксембургского форума руководитель департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности Тарик Рауф.

"В практическом смысле процесс освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия (денуклеаризация) займет 15-20 лет", - сказал он.

Тарик Рауф пояснил, чем обусловлены столь длительные сроки, и какую роль в демонтаже ядерной инфраструктуры могут сыграть все заинтересованные страны.

"Предположим, например, что у КНДР 10 или 20 бомб. Если сравнить ситуацию с огромным опытом России или США, то даже эти страны своих бомб могут демонтировать одну-две в месяц. Поскольку КНДР в техническом отношении не настолько подвинута, как эти страны, то не сможет демонтировать боезаряды за такие сроки: в бомбах до шести тысяч компонентов, потому только на сам демонтаж уйдет пара-тройка лет. Остается еще инфраструктура, и надо помнить, что Северная Корея — государство немаленькое. Нужно проводить поверки по всей территории, чтобы подтвердить, что нигде не осталось незадекларированного ядерного оружия — это реально много времени", - сказал эксперт.

По его мнению, для демонтажа ядерного оружия в Северной Корее "тройка" США-Россия-Китай подходит лучше, чем традиционный формат "шестерки".

"Вместе с тем в контексте денуклеаризации всего Корейского полуострова требуется участие всех заинтересованных стран, включая Японию и Южную Корею", - заключил Тарик Рауф.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.