Последнее обновление: 12.06.2018 12:38

Нацбанк Украины упростил денежные переводы

Национальный банк внес изменения в правила осуществления переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине, сообщает пресс-служба регулятора.

Во-первых, банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.

"Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения", - говорится в сообщении.

Во-вторых, физлица получают возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированный из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть, в валюте, отличной от валюты его инициирования).

Изменения вступают в силу с 12 июня.

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