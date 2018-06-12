Последнее обновление: 12.06.2018 12:38

"Большая банковская четверка" США ограничила покупку криптовалют

Банк Wells Fargo вслед за другими крупнейшими финучреждениями США запретил использовать свои кредитные карты для покупки криптовалют, пишет Bloomberg.

Ранее запрет на покупку цифровых валют ввели банки JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Они вместе с Wells Fargo составляют "большую банковскую четверку" в Штатах.

В понедельник сообщалось, что капитализация рынка криптовалют упала ниже $300 млрд.

Курс биткоина снизился на 5,88% - до $6,82 тыс. Капитализация составила $116,56 млрд; доля на рынке - 39,1%.

Эфириум подешевел на 5,9%, Ripple - на 5,83%, Bitcoin Cash - на 8,09%, EOS - на 14,61%.

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