Болгария проведет модернизацию вооруженных сил более, чем на $2 млрд

Народное собрание Болгарии одобрило в пятницу проекты по модернизации вооруженных сил страны на сумму 3,5 миллиарда болгарских левов (более 2 миллиардов долларов).

По данным издания Sofia Globe, проекты включают в себя приобретение 16 истребителей, 150 бронемашин и другого оборудования для сухопутных войск.

Голосование состоялось после двух часов обсуждения. В поддержку модернизации выступил 151 депутат, семь проголосовали "против", один воздержался. Из пяти партий, представленных в 240-местном болгарском парламенте, против модернизации выступила самая малочисленная в Народном собрании партия "Воля" (12 мест).

Закупка 16 истребителей будет осуществляться в два этапа — каждый раз по восемь самолетов. Выделенные на этот проект 1,8 миллиарда левов (более 1 миллиарда долларов) должны покрыть стоимость первой закупки, а также наземное эксплуатационное обслуживание, подготовку пилотов и трехлетнюю комплексную логистическую поддержку. Заявки на поставку самолетов будут размещены в США, Португалии, Италии, Швеции и Израиле.

Другой проект предусматривает приобретение 150 единиц техники, дополнительного оборудования и технических систем для трех пехотных батальонов, а также обучение персонала. Ориентировочная стоимость этого проекта – около полутора миллиардов левов (свыше 900 миллионов долларов), включая НДС.