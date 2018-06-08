Власти РФ ужесточат контроль операций по картам иностранных банков

Российские власти переведут под повышенный контроль операции по картам иностранных банков. Соответствующее решение принято по итогам заседания правительства в четверг.

Правом определять иностранные государства, операции по банковским картам которых подлежат обязательному контролю, будет наделен Росфинмониторинг.

Правой базой станут поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые уже одобрил кабмин.

"Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга", - поясняется на сайте правительства.

Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки.

В ближайшее время проект поступит на утверждение в ГосДуму.