Белорусы могут онлайн посчитать свои расходы на коммуналку

Белорусы могут онлайн рассчитать свои расходы на коммуналку и посмотреть актуальные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Сделать это можно на специальном калькуляторе на портале коммунальной грамотности населения. Расчеты на калькуляторе носят информационный характер и не являются платежным документом, пишет tut.by.

Калькулятор позволяет самостоятельно произвести расчет начислений за техобслуживание, капремонт, водоснабжение и канализацию, пользование лифтом для квартир многоэтажных домов.

Расчеты можно произвести для Минска, Минской области и всех областных центров. Чтобы узнать сумму за ЖКУ, нужно выбрать регион, указать период расчета, площадь жилья, количество зарегистрированных жильцов, наличие или отсутствие лифта, счетчика на воду, расход холодной и горячей воды. Кроме того, нужно указать, есть ли льготы на оплату ЖКУ.

На этой же странице на портале коммунальной грамотности можно посмотреть актуальные тарифы на ЖКУ — как субсидируемые, так и экономически обоснованные.

К примеру, поясняется, что если в квартире никто не зарегистрирован по месту жительства или не проживает в ней по договору найма, то стоимость техобслуживания лифта определяется исходя из общей площади квартиры деленной на 20 квадратных метров (с округлением в меньшую сторону).

При наличии индивидуального прибора учета расхода воды плата за объемы потребленной воды рассчитывается по тарифу, утвержденному местными исполнительными и распорядительными органами. Субсидированный тариф для всех городов, кроме Минска, одинаков — 1,4244 руб. за 1 кубический метр (потребление до 140 литров). В Минске вода стоит дешевле — 1,3451 рубля.

При этом независимо от количества потребленной воды плата за водоснабжение и канализацию производится по субсидируемым тарифам семьями, воспитывающими троих и более несовершеннолетних детей, а также детскими домами семейного типа; семьями, воспитывающими детей, в которых родители (родитель) являются инвалидами I, II группы; неполными семьями, воспитывающими ребенка-инвалида; полными семьями, воспитывающими ребенка-инвалида с III или IV степенью утраты здоровья.

Экономически обоснованный тариф на водоснабжение и канализацию в Минске составляет 1,3512 рубля (Минской области — 1,5880 рубля), Бресте — 1,5071 рубля, Гродно — 1,6125 рубля, Витебске — 1,6010 рубля, Гомеле — 1,6887 рубля, Могилеве — 1,5555 рубля.

При этом рассчитать сумму за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно и на некоторых региональных сайтах ЖКХ. К примеру, на сайте ЖКХ Гродненской области можно посмотреть суммы за водоснабжение и водоотведение.

Калькулятор стоимости потребленной воды работает и на сайте Ивьевского ЖКХ.