Последнее обновление: 07.06.2018 14:17

Государственный Банк Развития Китая откроет представительство в Минске

Национальный банк Беларуси разрешил Государственному Банку Развития Китая открыть представительство в Минске. Об этом говорится в постановлении регулятора № 256 от 5 июня 2018 г.

"Представительство в Минске создается для изучения возможностей развития торгово-экономических связей между двумя странами", - отмечается в комментарии Нацбанка.

Государственный Банк Развития Китая зарегистрирован 1 июля 1994 г. и осуществляет банковскую деятельность на основании финансовой лицензии № 00599183 от 13 июня 2017 г., выданной Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая.

В настоящее время на территории Беларуси зарегистрировано 4 представительства иностранных банков из России и Германии, Межгосударственного банка.

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