Последнее обновление: 06.06.2018 17:17

Беларусь привлечет заем ЕБРР на строительство полигона твердых отходов

Беларусь привлечет в 2018-2021 годах заем Европейского банка реконструкции и развития до 5 млн евро сроком на 15 лет для строительства нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизации систем сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах.

В частности, указом № 217 одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР в качестве основы для проведения переговоров.

"Министерство иностранных дел уполномочено на их проведение и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Совету министров поручено обеспечивать погашение и обслуживание займа за счет средств республиканского бюджета в установленные сроки и контролировать целевое использование средств", - говорится в комментарии к документу.

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