Газпром займет оператору Турецкого потока 2 млрд евро

Газпром предоставит оператору морской части трубопровода Турецкий поток - South Stream Transport B.V. - заем на сумму до 2,14 миллиарда евро, сообщила компания.

Процентная ставка составляет 3,98 процента годовых, но может быть пересмотрена по соглашению сторон.

Турецкий поток - проект газопровода стоимостью 7 миллиарда евро из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Турецкий поток сначала будет профинансирован из бюджета Газпрома, в дальнейшем рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций, говорил ранее топ-менеджер банка.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.