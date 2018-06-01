Германия сократит финансирование фермеров

С 2021 по 2027 годы финансирование немецких фермеров из бюджета Евросоюза может быть существенно сокращено и составит порядка 41 млрд евро.

В 2014-2020 годы соответствующий показатель превышает 44 млрд евро.

Большая часть этих средств идет на прямые выплаты сельхозпроизводителям. Небольшой процент - на развитие фермерских угодий.

Кроме того, как ожидается, изменится принцип распределения дотаций по странам ЕС. На данный момент они увязаны напрямую с площадью обрабатываемых земель. В дальнейшем на передний план выйдет достижение целевых показателей, связанных с защитой природы или обеспечением конкурентоспособности.

Нововведения являются частью финансовых программ ЕС на предстоящее десятилетие. В ближайшие месяцы инициативы предстоит согласовать на уровне всех стран-членов сообщества, после чего они должны быть утверждены Европарламентом.

Как ранее сообщил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, новые расходы и убытки из-за Brexit потребуют от Германии как крупнейшего плательщика в бюджет Евросоюза дополнительно от 3,5 до 4 млрд евро в год.