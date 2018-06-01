Метро столицы Венесуэлы стало бесплатным: кончилось сырье для билетов

В столице Венесуэлы Каракасе 53 станции метро открыли свои турникеты перед всеми желающими.

По словам бывших сотрудников государственной компании Metro de Caracas C.A., это связано с невозможностью изготовить билеты.

Как и большинство оборудования, используемого в метро Каракаса, сырье, необходимое для производства билетов, Венесуэла также закупает за рубежом, отмечает "Немецкая волна". Однако государство, вынужденное в условиях жесткого экономического кризиса, экономить валютные резервы, уже более года не предоставляла транспортной компании валюту на их приобретение. В результате руководители станции метро получили указание просто сделать вход для пассажиров бесплатным, если запас проездных документов заканчивается.

Услугам метро Каракаса ежедневно пользуются более 2 млн человек.