Евро перешел к росту после снижения в течение нескольких сессий подряд на фоне обострения политической ситуации в Италии и Испании.

"Выборов в Италии ждать еще долго, и до этого момента мы будем постоянно сталкиваться с риском негативного освещения в СМИ. Тем не менее, мы ожидаем, что элиты ЕС сделают все возможное, чтобы изменить результаты голосования. Главный вопрос - будут ли такие попытки иметь неприятные последствия. Судя по графикам, мы приближаемся к важному переломному моменту в паре евро-доллар на уровне $1,1500 за евро", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

В Испании в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

Евро по состоянию на 9:41 вырос до $1,1572 против $1,1540 на закрытие прошлой сессии. При этом евро остается ниже отметки в $1,16 впервые с 9 ноября прошлого года. С начала текущего месяца евро подешевел на 4%.

Стоимость единой европейской валюты к японской валюте поднялась до 125,82 иены по сравнению со 125,51 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара с иене стабилен и составляет 108,77 иены, как и накануне.