ЕС намерен урезать финансирование Восточной Европы на €37 млрд

Еврокомиссия планирует в 2021–2027 годах сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы, в частности Польши и Венгрии, на €37 млрд, направив эти средства Греции, Италии и Испании. Об этом пишет The Financial Times, которая ознакомилась с проектом бюджета.

Польше предполагается сократить финансирование на 23% (или €19,5 млрд) по сравнению с бюджетом 2014–2020 годов, в котором для нее предусмотрено €83,9 млрд. Министр развития Польши Ежи Квецинский уже предупредил, что такие меры будут «совершенно несправедливыми» и приведут к дальнейшему росту напряженности между востоком и западом в ЕС. Венгрия, Чехия, Эстония и Литва могут недополучить 24% от уровня финансирования предыдущего бюджета.

Одновременно с этим финансирование Испании увеличилось на 5% (до €34 млрд), Греции — на 8% (до €19,2), Италии — на 6,4% (до €38,6 млрд). В целом прибалтийские государства и четыре центральноевропейские страны, известные как «вышеградская четверка», — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия потеряют около €37 млрд в следующем бюджетном периоде. А южные — наиболее сильно пострадавшие от кризиса Португалия, Испания, Италия, Греция и Кипр дополнительно получат порядка €37 млрд.

Перераспределение средств внутри стран Евросоюза должно быть произведено в рамках реформы «политики сплочения», положения которой должны быть представлены законодателями во вторник, 29 мая. Реализация программы предполагает создание множества проектов по всей Европе с целью сокращения разрыва между странами.

По мнению Еврокомиссии, восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие преференции после расширения ЕС в 2004 году. В связи с этим было принято решение пересмотреть критерии распределения средств между странами. Теперь законодатели намерены учитывать уровень безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграцию в 2014–2017 годах, а также объемы выброса углекислого газа в атмосферу. В ЕС считают, что такой подход показывает «эволюцию неравенства» в Европе, которая началась после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Как отмечает газета, предлагаемая Еврокомиссией реформа является одним из самых значимых и спорных элементов проекта бюджета ЕС на 2021–2027 годы. Конкретные цифры сокращения и перераспределения средств внутри стран союза пока остаются предметом ожесточенных политических дебатов.