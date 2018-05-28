Последнее обновление: 28.05.2018 13:14

Польша готова заплатить $2 млрд за создание постоянной военной базы США

Варшава готова заплатить до двух миллиардов долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, сообщает издание Onet со ссылкой на документы министерства обороны Польши, опубликованные в сети.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", - говорится в документах.

Уточняется, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

Как пишет издание, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и в конгресс США.

Ранее в МИД Польши заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом политики безопасности, проводимой Варшавой.

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