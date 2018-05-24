Deutsche Bank сократит более 7 тыс. рабочих мест

Deutsche Bank планирует сократить более 7000 рабочих мест.

В ходе реструктуризации число сотрудников финансового института должно уменьшиться с нынешних 97 тысяч до "значительно менее" чем 90 тысяч, говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 24 мая, перед собранием акционеров банка.

Агентство Reuters ссылкой на собственные источники сообщило, что работы в банке лишатся до 10 тысяч человек.

Новый глава банка Кристиан Зевинг, вступивший в эту должность в апреле текуещго года, планирует радикально реорганизовать бизнес. Четверть рабочих мест будет сокращено в подразделении, занимающемся торговлей ценными бумагами. Кроме того, в планах банка на 100 млрд евро сократить выручку, которую он получает от инвестиционной деятельности и обслуживания компаний, что составляет примерно 10 процентов средств, полученных в первом квартале 2018 года. В работе с хедж-фондами банк намерен сократить выручку на четверть, или на 50 млрд евро. Большую часть изменений планируется провести в нынешнем году.

Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками - уже третий год подряд. В 2016 году минус составил 1,4 млрд евро, в 2015-м - 6,8 млрд, что стало худшим показателем в истории банка.