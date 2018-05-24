Глава Сбербанка прочит исход инвесторов из РФ в случае введения наказания за исполнение санкций

Глава крупнейшего российского госбанка Сбербанка Герман Греф предрекает распродажу российских активов иностранными инвесторами в случае принятия закона о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций.

“Закон “Об уголовной ответственности...” очень сильно ударит по всем публичным компаниям, я уже не говорю про банковский сектор. Он станет проблемой для всех иностранных инвесторов. Боюсь, что в выборе попасть под американские санкции или списать российские инвестиции, они выберут второе”, - сказал Греф в интервью Reuters.

“России для развития нужны иностранные инвестиции, но иностранные инвесторы не придут, если будут полагать, что здесь их сотрудники могут быть подвергнуты уголовному преследованию за выполнение иностранных санкций. Мы не заставим их поставлять услуги, товары, комплектующие нашим предприятиям”, - сказал он, добавив, что в случае принятия такой закон нанесет дополнительный ущерб российской экономике.

Греф надеется, что проект будет доработан. Сбербанк со своей стороны подготовил анализ последствий такой меры и отправил в правительство, администрацию президента, ЦБР и Госдуму.

На прошлой неделе Дума РФ после резкой критики бизнеса отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за соблюдение западных санкций, подготовленного в ответ на последние санкции США.

В среду замглавы фракции “Единая Россия” Андрей Исаев сказал, что обновленная версия законопроекта будет готова на следующей неделе.

“Промежуточный итог, который мы можем сейчас подвести, заключается в следующем: наказание за активное содействие введению санкций, за подстрекательство к санкциям со стороны некоторых российских граждан должно быть принято. Об этом говорили все”, - цитирует Исаева Интерфакс.

По его словам, высказывалось даже предложение перевести этот состав преступления в статью УК о государственной измене, однако пока оно осталось предложением.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают наказание как за следование ограничениям и отказ от сотрудничества с компаниями, которые попали в “черный список”, так и за призывы к введению санкций против России и передачу сведений, способствующих введению ограничительных мер в отношении российских компаний.

За совершение таких действий депутаты предлагали наказывать штрафом до 600.000 и 500.000 рублей, либо лишением свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо принудительными работами на тот же период.

США, обвинив руководство России в “злонамеренных действиях” по всему миру, 6 апреля ввели санкции против 24 крупнейших российских бизнесменов и чиновников, а также 14 компаний, половина из которых связана с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

В ответ Москва решила наделить правительство неограниченными возможностями по запрету товаров, услуг и инвестиций - не только США, но и других стран, которые поддержат санкции, а также предложила ввести в России уголовную ответственность за исполнение санкций.

Законопроект о контрсанкциях депутаты существенно смягчили ко второму чтению, исключив упоминание конкретных товаров, отраслей и услуг, в отношении которых могут быть введены ограничения, а также убрав запрет на въезд в Россию иностранных специалистов.