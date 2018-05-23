Последнее обновление: 23.05.2018 13:04

Каждая британская семья заплатила за Brexit 900 фунтов - Банк Англии

Голосование за выход Великобритании из Европейского Союза стоило каждому домохозяйству страны 900 фунтов стерлингов (чуть более 1000 евро). Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни.

"Реальные доходы домохозяйств стали меньше почти на 900 фунтов, нежели мы прогнозировали в мае 2016 года (до голосования за Brexit), а это достаточно большая сумма", - сказал он.

Карни также добавил, что британская экономика снизилась на 2% по сравнению с прогнозом перед референдумом, сообщает The Guardian.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского Союза, так называемый Brexit, состоялся в июне 2016 года. Тогда почти 52% граждан проголосовали за Brexit.

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