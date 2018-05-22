В Китае в тестовом режиме ужесточат надзор за пятью крупными финкомпаниями

Власти Китая планируют ужесточить надзор за пятью финансовыми холдинговыми компаниями, включая Ant Financial и China Everbright Group Ltd., чтобы испытать на них новые правила работы отрасли, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пилотная программа охватывает те компании, которые работают как минимум в двух сегментах финсектора. В нее также войдут Citic Group, Suning Holdings Group Co. и China Merchants Group Ltd.

Позднее в программу будут добавляться и другие холдинги с интересами в финансовой отрасли. По словам одного из источников Bloomberg, новые правила со временем могут быть применены к примерно 20 компаниям.

Китайские регуляторы обеспокоены системными рисками, которые холдинговые компании могут создавать для финансовой отрасли и экономики в целом, поэтому последнее время они работают над вариантами изменений законодательства, включая изменение перечня видов деятельности, требующих лицензии.

Ранее в этом году Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) объявил, что на конец 2016 года у 70 китайский госкорпораций центрального подчинения было свыше 150 дочерних компаний, работающих в финансовом секторе. Также НБК выделил 28 частных фирм, каждая из которых владела долями как минимум в пяти компаниях финсектора.

По данным The Wall Street Journal, официальный Пекин считает текущий уровень достаточности капитала в финсекторе крайне опасным, а состояние всей системы - неустойчивым.

Первым предупреждением стала история страховщика Anbang Insurance Group Co., основатель которой меньше двух недель назад был приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и должностные злоупотребления.

Anbang, основанная как провинциальная компания сферы автострахования, быстро превратилась в крупный бизнес, покупающий активы за рубежом. Это привлекло внимание китайских регуляторов, посчитавших, что стремительный рост бизнеса Anbang может нести в себе риски для финансовой системы КНР.

В середине 2017 года власти КНР предписали банкам приостановить взаимодействие с Anbang, начав масштабное расследование деятельности компании.