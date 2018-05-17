Последнее обновление: 17.05.2018 11:05

США предоставят Молдове $1,5 млн на развитие независимых СМИ

Соединенные Штаты Америки предоставят Молдове 1,5 миллиона долларов финансовой помощи: средства будут направлены на развитие независимых средств массовой информации. Об этом информировали в пресс-службе правительства Молдовы.

«В соответствии с подписанным в 2016 году Соглашением о финансовой помощи, США предоставят 1,5 миллиона долларов на развитие свободных и независимых средств массовой информации», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что бенефициарами этого проекта станут профессиональные журналисты, которые занимаются, в частности, производством телевизионной продукции, предназначенной для местной и зарубежной аудитории.

В правительстве Молдовы подчеркивают, что инициатива оказания финансовой помощи СМИ исходит от США.

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