Политические риски ударили по бумагам итальянских банков

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в среду при поддержке горнорудного сектора и оптимистичных отчетов компаний, однако падение бумаг итальянских банков на фоне новых политических опасений ударило по местной бирже.

К 10.43 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,17 процента, находясь вблизи максимума с начала февраля, в то время как итальянский FTSE MIB просел на 0,5 процента.

Индекс итальянских банков, считающийся индикатором политического риска в связи с тем, что банки держат гособлигации, упал на 0,83 процента. Причиной снижения индекса стал рост стоимости заимствований после сообщений о том, что партии “Движение пяти звезд” и “Лига Севера” планируют попросить у ЕЦБ списать с Италии задолженность в размере 250 миллиардов евро.

В лидерах роста среди компонентов индекса STOXX оказались бумаги британского производителя программного обеспечения Micro Focus International и французской машиностроительной компании Alstom, которые выросли на 8,3 и 5,6 процента соответственно после публикации результатов компаний.

В то же время акции Elior упали на 13,78 процента из-за предупреждения о том, что прибыль компании не оправдает прогнозов.