В Польше урезали зарплаты мэрам и местным чиновникам

Правительство Польши своим распоряжением снизило на 20% зарплаты руководящему звену органов местного самоуправления. Об этом информирует пресс-служба Совета министров Польши.

"Согласно распоряжению, на 20% будут снижены зарплаты войтов, бурмистров и мэров городов и их заместителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это распоряжение связано с принятыми изменениями в закон о выполнении полномочий депутата и сенатора, которым предусмотрено снижение на 20% зарплат парламентариев. Как подчеркивается, данный закон, который принят на прошлой неделе, был ответом на "общие ожидания общества, связанные с выполнением публичных функций".

Распоряжение вступает в силу с 19 мая, а меньшую зарплату руководители органов местного самоуправления Польши получат уже с 1 июля 2018 года.

Снижение зарплат законодателям, министрам и руководителям местной администрации инициировал несколько недель лидер правящей PiS Ярослав Качиньский. Это состоялось на волне протестов оппозиции против назначения экс-премьером Польши Беатой Шидло себе и членам правительства значительных премий за 2017 год (в эквиваленте 19-24 тыс. долл.). Это получило широкий резонанс в обществе и, как следствие, имело значительное падение рейтинга PiS. Качиньский отмечал, что снижение зарплат польских законодателей и руководителей местного уровня является общественным ожиданием, чтобы политики и чиновники жили скромнее.

Лидер PiS также объявил общее решение руководства партии о том, что высокие премии за прошлый год чиновники правительства передадут на благотворительность. В противном случае они должны учитывать политические последствия, в частности то, что могут не попасть в партийные списки на следующих парламентских выборах в 2019 году. Определенный срок передачи денег на благотворительность истек 15 мая. Стало известно, что некоторые министры, чтобы перевести премиальные на благотворительность, вынуждены были брать кредиты или даже продавать свое имущество.