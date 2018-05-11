Сейм Польши принял законопроект о снижении зарплаты парламентариев на 20%

Сейм Польши принял проект закона о снижении зарплаты парламентариев на 20%.

Теперь жалование депутата и сенатора будет соответствовать 80% размера заработной платы заместителя госсекретаря.

За принятие законопроекта проголосовали 240 депутатов, 2 было против, 5 воздержались. Не приняли участие в голосовании 213 депутатов, в том числе оппозиционные фракции "Гражданская платформа", "Новочесная", и Польская крестьянская партия.

На прежнем уровне останутся суммы, предназначенные на покрытие расходов депутатов, связанных с исполнением обязанностей на территории страны. Эти расходы будут составлять 25% оклада заместителя госсекретаря.

Во время рассмотрения законопроекта документ подвергся жесткой критике оппозиционных депутатов.

Законопроект о снижении зарплат депутатам подготовила правящая партия Польши "Право и справедливость" после того, как в Польше разгорелся скандал вокруг премий, которые были выплачены членам правительства. Правящая партия также решила, что министры вернут эти премии, передав их на благотворительные цели.