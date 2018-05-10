Казахстан готовит первый выпуск бондов в тенге через Euroсlear

Казахстан рассчитывает разместить первый выпуск облигаций в тенге через европейскую расчетную систему Euroсlear в текущем году, как и номинированные в юанях “панда-бонды”, сказал Reuters министр финансов страны Бахыт Султанов.

После нескольких нестабильных лет, которые сопровождались обвалом экономики и валютным кризисом, Казахстан вновь получил поддержку от резкого восстановления цен на нефть.

Власти страны надеются, что выпуск международных облигаций в тенге будет способствовать развитию Международного финансового центра “Астана”, который власти хотят превратить в банковский и торговый хаб для Центральной Азии, сказал Султанов.

“В 2014 и 2015 году страна очень активно размещала международные выпуски долларовых евробондов, и теперь правительство очень внимательно изучает возможность выпуска международных облигаций в местной валюте”, - сказал Султанов на полях ежегодной встречи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Иордании.

“На текущий год это действительно является приоритетом”.

По словам Султанова, еще слишком рано думать о размере или дюрации выпуска.

Однако внимание инвесторов должен привлечь тот факт, что это будут первые госбонды Казахстана в тенге, расчеты по которым можно будет проводить через Euroclear, что облегчит возможность их покупки и продажи для иностранных инвесторов.

Султанов хочет разнообразить базу инвесторов в надежде на более длительное сохранение финансирования в случае нового спада в экономике. Страна потратила почти $30 миллиардов резервов, пытаясь остановить обвал тенге перед тем, как отпустить валюту в свободное плавание в середине 2015 года.

Однако в прошлом году в Казахстан вернулось более $20 миллиардов прямых иностранных инвестиций, сказал Султанов.

“Поэтому важно диверсифицировать базу инвесторов, и это причина, по которой страна ищет новые инструменты, такие как облигации в местной валюте, а также “сукук” и “панда-бонды”.

“Панда-бонды” - это облигации в юанях, которые размещают на рынке Китая иностранные эмитенты. “Сукук” - это вариант облигаций для исламских инвесторов, распространенный в странах шариата.