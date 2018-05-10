Последнее обновление: 10.05.2018 10:38

Австралия даст более $50 миллионов на расследование катастрофы МН17

Правительство Австралии выделит более $50 миллионов на обеспечение потребностей уголовного расследования в Нидерландах катастрофы МН17. Об этом сообщает пресс-служба МЗСіТ Австралии.

“Правительство Тернбулла продолжает добиваться справедливости для жертв рейса MH17. Мы предоставим 50,3 млн долл. в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности и помочь близким (жертв) участвовать в судебном разбирательстве”, - говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы, который на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.

“Финансирование также предусматривает продолжение работы посольства Австралии в Киеве и дополнительные ресурсы для поддержки участия Австралии в обвинении”, - сказано в бюджетных документах.

Принятие странами участницами Следственной группы положительных решений по финансированию работы нидерландского судопроизводства по делу МН17 является важным шагом для эффективного продолжения расследования.

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