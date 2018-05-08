Последнее обновление: 08.05.2018 17:03

В Украине будет работать новая платежная система

Национальный банк Украины зарегистрировал новую систему по переводу денег "Глобус", которая создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств от физических и юридических лиц в пользу физических лиц.

"Национальный банк Украины зарегистрировал новую систему по переводу средств "Глобус" и выдал платежной организации этой системы ПАО "КБ "Глобус" свидетельство от 4 мая 2018 года № 38", - говорится в сообщении НБУ.

Платежная система "Глобус" создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств от физических и юридических лиц в пользу физических лиц. Это восемнадцатая международная платежная система на рынке Украины. Перечень всех платежных систем, сведения о которых внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, размещен на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины.

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