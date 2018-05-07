Nestle приобрела права на продажу потребительских товаров Starbucks за $7,15 млрд

Nestle SA, крупнейший в мире производитель пищевой продукции, заключила партнерское соглашение с кофейным гигантом Starbucks, по которому швейцарская компания получила глобальные права на продажу потребительской продукции Starbucks. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Как отмечается, Nestle заплатит в рамках сделки 7,15 млрд долларов. Права перейдут Nestle "на бессрочный период", пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соглашение предполагает продажу продукции вне заведений Starbucks, которые останутся под контролем компании, и не включает в себя готовую к употреблению продукцию, включая кофейные напитки в жестяных банках.

Ежегодная выручка подразделения оценивается в 2 млрд долларов, и Nestle ожидает, что сделка позитивно скажется на ее прибыли в расчете на акцию и органическом росте продаж начиная с 2019 года, после ее ожидаемого закрытия в конце 2018 года.

Также в рамках сделки порядка 500 сотрудников Starbucks перейдут на работу в Nestle.

Теперь Nestle станет владельцем сразу трех известных кофейных брендов - Nescafe, Nespresso и Starbucks.