Саудовская Аравия потратит на проект по улучшению качества жизни $35 млрд

Власти Саудовской Аравии сообщили о запуске проекта «Качество жизни — 2020», в который планируется инвестировать $34,6 млрд. Об этом сообщает издание Arab News.

За реализацию проекта, который является частью стратегии «Видение — 2030», отвечает Совет по экономическим вопросам и вопросам развития (CEDA). Автором стратегии и проекта выступил 32-летний наследный принц Мухаммед бен Сальман.

Главная цель программы заключается в том, чтобы к 2030 году в список 100 лучших городов мира попало как минимум три саудовских города.

Проект должен внести вклад в развитие спорта Саудовской Аравии и улучшение показателей страны на Олимпийских играх. Планируется увеличить число спортивных сооружений. Также к спортивным мероприятиям будут привлекать больше девушек: планируется, что 325 тыс. девушек будут заниматься физкультурой.

Также программа «Качество жизни — 2020» нацелена на развитие в стране культуры и искусства. Ожидается, что к 2020 году на территории королевства будут построены 45 кинотеатров, 16 театров, 42 библиотеки, «остров культуры и искусств» в Джидде и королевский художественный комплекс в Эр-Рияде. По данным издания, проект обеспечит 346 тыс. рабочих мест.

В конце февраля стало известно, что Саудовская Аравия в рамках стратегии «Видение — 2030» планирует инвестировать $64 млрд в течение следующих десяти лет в индустрию развлечений. Уточняется, что выделенные средства будут потрачены на строительство развлекательной инфраструктуры, в том числе первого в стране оперного театра в Джидде, и на организацию концертов.