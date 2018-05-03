Страховые организации РБ собрали за январь-март 299,6 млн рублей, выплатили - 153,4 млн

За январь-март 2018 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 299,6 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 118,0%.

По добровольным видам страхования за январь-март 2018 года страховые взносы составили 193,7 млн. рублей, что на 34,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-март 2018 года – 105,9 млн. рублей, что на 10,8 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,7% (за январь-март 2017 года – 62,5%).

За январь-март 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 153,4 млн. рублей, что на 28,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-март 2018 года составил 51,2% (за январь-март 2017 года – 49,0%).

За январь-март 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 26,2 млн. рублей (за январь- март 2017 года – 27,6 млн. рублей), из них 10,1 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 16,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-март 2017 года – 14,5 млн. рублей и 13,1 млн. рублей соответственно).