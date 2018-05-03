Последнее обновление: 03.05.2018 17:45

Украина получит от США $10 млн на кибербезопасность

США решили удвоить размер финансовой помощи Украине на усиление борьбы с киберугрозами с $5 до $10 млн. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на встрече с президентом Петром Порошенко.

"Мы обсудили кибербезопасность и я рад сообщить, что США удваивают нашу помощь Украине на ее усиление с $5 до 10 млн", - сказал Митчелл, которого цитируют "Українські Новини".

В сентябре 2017 года США заявляли о планах предоставить Украине более $5 млн на усиление Украиной борьбы с киберугрозами.

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