Украина получит от США $10 млн на кибербезопасность

США решили удвоить размер финансовой помощи Украине на усиление борьбы с киберугрозами с $5 до $10 млн. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на встрече с президентом Петром Порошенко.

"Мы обсудили кибербезопасность и я рад сообщить, что США удваивают нашу помощь Украине на ее усиление с $5 до 10 млн", - сказал Митчелл, которого цитируют "Українські Новини".

В сентябре 2017 года США заявляли о планах предоставить Украине более $5 млн на усиление Украиной борьбы с киберугрозами.