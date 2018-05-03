Tesla завершила квартал с рекордным убытком

Чистый убыток американского производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. в январе-марте увеличился до $709,6 млн, или $4,19 в расчете на акцию, по сравнению с $330,3 млн, или $2,04 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток (без учета разовых доходов и расходов) составил $568 млн, или $3,35 на акцию, против $215 млн, или $1,33 на акцию, годом ранее.

При этом выручка увеличилась до $3,41 млрд с $2,7 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне $3,54 на акцию при выручке в $3,28 млрд.

Во время телефонной конференции, которая длилась более часа, главный исполнительный директор компании Илон Маск заявил о том, что Tesla планирует выйти на прибыльный уровень во втором полугодии текущего года. Он также сказал, что компания сделала большой шаг вперед в производстве Model 3 и что он возлагает большие надежды на Model Y - следующий автомобиль в линейке Tesla, о котором будет объявлено во втором полугодии.

Также И.Маск заявил, что планирует обнародовать место расположения завода Tesla в Китае в ближайшее время.

Компания планирует получить прибыль по GAAP в третьем и четвертом квартале, что в основном основано на планируемом выпуске по 5 тыс. Model 3 в неделю.

Компания сократила ожидаемый в 2018 году размер капзатрат до $3 млрд с $3,4 млрд.

Ранее Tesla сообщала, что в первом квартале производство электромобилей выросло на 40% относительно предыдущих трех месяцев - до 34,494 тыс. машин. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании. В том числе было выпущено 24,728 тыс. машин Model S и Model X, а также 9,766 тыс. Model 3.

Котировки акций Tesla на электронных торгах в среду снизились на 4,6%. Капитализация производителя электромобилей и солнечных панелей за последние 12 месяцев сократилась на 5,6%. Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период поднялся на 11%, Dow Jones Industrial Average - на 14%.