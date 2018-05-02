Последнее обновление: 02.05.2018 18:21

В ЕС предложили урезать выплаты странам — нарушителям европейских ценностей

Европейский союз сократит финансирование стран — членов блока, которые, по мнению Брюсселя, подрывают верховенство права. Такие предложения содержатся в проекте бюджета ЕС на 2021–2027 годы, который был представлен Еврокомиссией в среду.

Предложение стало ответом на судебную реформу в Польше и антииммиграционную риторику Венгрии, которые, по мнению критиков в Брюсселе, противоречат демократическим ценностям. Проект бюджета, в частности, предлагает новые инструменты, согласно которым можно будет «приостановить, сократить или ограничить доступ к финансированию со стороны ЕС» в столицах, которые считаются неспособными обеспечить надлежащее расходование средств из-за проблем с верховенством права.

«Только независимая судебная система, которая поддерживает верховенство закона и юридическую определенность во всех государствах-членах, может в конечном счете гарантировать, что бюджетные деньги ЕС достаточно защищены», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В то же время документ подразумевает выделение средств на новую программу, разработанную специально для продвижения «открытых, демократических, инклюзивных и творческих обществ <...> продвигающих европейские ценности, культурное и языковое разнообразие и наследие».

Польша уже отреагировала на эти инициативы властей ЕС. Замглавы МИДа страны Конрад Шимански заявил, что Варшава будет выступать против любого проекта бюджета, который не будет одинаково удовлетворять финансовые потребности всех стран — членов блока.

​«Путь к полному компромиссу в отношении бюджета ЕС еще очень длинный», — приводит слова представителя польского МИДа Reuters.

Судебная реформа в Польше, согласно которой судьи-мужчины в возрасте 65 лет и судьи-женщины в возрасте 60 лет должны будут уйти в отставку, подверглась критике в Брюсселе. Еврокомиссия сочла, что реформа несет риск серьезного нарушения принципа верховенства права, и пригрозила Варшаве санкциями. Однако президент Польши, несмотря на угрозы, в конце минувшего года подписал соответствующие законы.

Недовольство Брюсселя в отношении Венгрии связано с тем, что власти страны отказываются принимать беженцев согласно распределенным среди стран — членов ЕС квотам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее называл беженцев «мусульманскими захватчиками».

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