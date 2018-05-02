Последнее обновление: 02.05.2018 18:21

Еврокомиссия предложила создать резерв в рамках бюджета Евросоюза

Еврокомиссия предложила создать "резерв союза" в рамках бюджета ЕС, говорится в материалах ЕК к предложениям по многолетнему финансовому плану.

Еврокомиссия в среду представила проект многолетнего финансового плана (MFF) на период с 2021 по 2027 годы, который теперь должен проходить утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. С учетом этого долгосрочного бюджета в Евросоюзе формируются однолетние бюджеты ЕС, состоящие в основном из взносов стран союза. Новый MFF рассчитан на 27 стран Евросоюза, то есть без Великобритании.

"Еврокомиссия предлагает создать "резерв союза", - говорится в релизе. Он может финансироваться, в том числе, за счет обещанных, но не использованных средств бюджета.

Этот резерв должен стать источником для реагирования на непредвиденные события, а также на чрезвычайные ситуации в сфере безопасности и миграции. Эти средства также могут помогать разрешению экономических и социальных последствий перебоев в торговле после того, как прочие средства будут испробованы, свидетельствуют материалы ЕК.

Ранее также и Европарламент предлагал создать резерв в бюджете Евросоюза после 2020 года.

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