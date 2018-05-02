Прибыль Apple во втором квартале выросла на 25% - Фото Apple Park - действующая штаб-квартира Apple в Купертино, Калифорния. Фото: Getty Images

По итогам второго квартала прибыль корпорации Apple выросла до $13,8 млрд

Чистая прибыль американской корпорации Apple во втором квартале 2018 года выросла на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $13,8 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Доход компании за отчетный период вырос на 16% - до $61,1 млрд. Чистая прибыль на акцию выросла на 30% - до $2,73.

Чистая прибыль в первом полугодии выросла на 17% - до $33,887 млрд.

Доход компании за отчетный период вырос на 14% - до $149,43 млрд.

Международные продажи составили 65% от доходов за квартал. В Китае и Японии рост продаж составил 20%.

Продажи iPhone во втором квартале составили 52,217 млн единиц (снижение на 32% в квартальном выражении и рост на 3% в годовом).

Продажи iPad составили 9,113 млн единиц (снижение на 31% в квартальном исчислении и рост на 2% в годовом).

Наибольший объем продаж отмечен в странах Северной и Южной Америки, где выручка компании составила $24,841 млрд (рост на 17% в годовом выражении).