Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Американская компания Gibson Brands Inc., которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о своем банкротстве. Об этом говорится в ее пресс-релизе. Бизнес под свой контроль, по данным Bloomberg, в связи с произошедшим уже взяли кредиторы компании.

В рамках процедуры банкротства и реструктуризации Gibson некоторые из них станут ее собственниками.

В настоящий момент долг компании, как уточняет агентство, составляет около $500 млн. В рамках плана по реструктуризации Gibson, для того, чтобы поддержать бизнес, кредиторы предоставят компании новый займ в размере до $135 млн. Это, как полагают в Gibson Brands Inc., позволит ей без перебоев продолжить изготовление, продажу и производство легендарных гитар Gibson и Epiphone, а также студийных мониторов KRK и акустических систем Cerwin Vega.

Заключенное компанией соглашение о реструктуризации, как поясняется в ее пресс-релизе, предусматривает не только финансирование бизнесов Gibson по производству музыкальных инструментов и аудио-систем, но и предусматривает поддержку ключевых поставщиков и «реструктуризацию балансового отчета компании».

«За последние 12 месяцев мы добились существенных успехов в рамках операционной реструктуризации», — приводятся в сообщении компании слова исполнительного директора Gibson Генри Юшкевича. «Мы продали неосновные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу», — добавил предприниматель, заметив, что решение компании о переориентации на ее основной бизнес — производство музыкальных инструментов, — как полагают в Gibson Brands Inc., обеспечит ей «долгосрочную стабильность и финансовое здоровье».​

Gibson была основана в 1890 году. Гитарами производства этой компании пользовались многие известные артисты, в том числе Элвис Пресли, Би Би Кинг и лидер британской рок-группы группы The Who Пит Таунсенд. Музыкальные инструменты компания в настоящее время продает в 90 странах мирах.

В 2014 году Gibson Brands Inc., как напоминает Bloomberg, «стремясь стать компанией музыкального образа жизни», купила аудио-подразделение у Philips и линию потребительской электроники у японской Onkyo. Однако эти приобретения только привели к росту долга и падению прибыли компании.​