Профицит республиканского бюджета за январь-март составил 1,2 млрд рублей

Профицит республиканского бюджета за январь-март 2018 года сформирован в размере 1,2 млрд. рублей.

Как сообщает Минфин, доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме 11,6 млрд. рублей, или 25,4 процента уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 5,3 млрд. рублей, или 25,7 процента уточненного годового плана. Поступление НДС составило 2,5 млрд. рублей, или 25,1 процента. Налога на прибыль поступило 0,4 млрд. рублей, или 14,1 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,6 млрд. рублей, или 23,9 процента. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,3 млрд. рублей, или 34,9 процента.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,31 млрд. рублей, или 24,4 процента утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 10,1 млн. рублей, или 26,2 процента, Фонд гражданской авиации – 11,6 млн. рублей, или 56,0 процентов, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей, или 16,7 процента.

По состоянию на 1 апреля 2018 года задолженность по налогам и сборам составила 111,8 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2018 года составили 10,0 млрд. рублей, или 22,3 процента уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 4,1 млрд. рублей, или 20,7 процента. На общегосударственную деятельность направлено 1,8 млрд. рублей (18,0 процентов), на финансирование национальной экономики – 0,9 млрд. рублей (23,6 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 3,2 млрд. рублей (22,6 процента).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 3,15 млрд. рублей (23,5 процента), Фонда универсального обслуживания – 1,9 млн. рублей (4,9 процента), Фонда гражданской авиации – 4,5 млн. рублей (21,7 процента). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний не осуществлялись.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-март 2018 года сложился в сумме 1,6 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,16 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 8,2 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 7,1 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей.