В Беларуси с 1 мая увеличиваются размеры пособий воспитывающим детей семьям

В связи с изменением с 1 мая 2018 г. размеров бюджета прожиточного минимума, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты № 47 от 24 апреля 2018 г., увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, пособие в связи с рождением ребенка (единовременное) составит:

• при рождении первого ребенка - 10 БПМ - 2 065,80 руб.

• при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ - 2 892,12 руб.

пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) - 100% БПМ - 206,58 руб.

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) - 50% БПМ - 103,29 руб.

пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

• на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) - 50% БПМ - 103,29 руб.

• на ребенка-инвалида старше 3 лет - 70% БПМ - 144,61 руб.

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

• с I и II степенью утраты здоровья с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет 100% - БПМ - 206,58 руб.

• с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - 120% БПМ - 247,90 руб.

пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) - 70% БПМ - 144,61 руб.