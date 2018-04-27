Amazon отчиталась о росте квартальной прибыли, повысит стоимость подписки на Prime

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon.com Inc в четверг отчитался о росте квартальной прибыли более чем вдвое и спрогнозировал хорошие финансовые результаты в весенний период на фоне повышения цен для американских пользователей сервиса Prime, показа матчей Национальной футбольной лиги и новых контрактов подразделения облачных сервисов.

Продажи компании подскочили на 43 процента до $51,0 миллиарда в квартале, превысив прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне $49,8 миллиарда.

Ритейлер в четверг сообщил о заключении $130-миллионного контракта на показ матчей Национальной футбольной лиги. Amazon также сообщила, что этой весной повысит годовую стоимость подписки на пакет Prime, предоставляющий целый ряд услуг, в том числе быструю доставку и доступ к стриминговому сервису, до $119 с $99 для американских подписчиков.

Чистая прибыль компании в первом квартале, завершившемся 31 марта, выросла до $1,63 миллиарда, или $3,27 на акцию, с $724 миллионов, или $1,48 на акцию, годом ранее.

Amazon сообщила, что ждет операционную прибыль в текущем квартале в диапазоне $1,1-$1,9 миллиарда по сравнению с $628 миллионами годом ранее. Аналитики ждали показателя в $1,01 миллиарда, согласно данным аналитической фирмы FactSet.

Подразделение Amazon Web Services (AWS), предоставляющее облачные сервисы крупным компаниям, отчиталось о 49-процентном росте продаж в годовом выражении до $5,44 миллиарда.