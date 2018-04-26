Финляндия все-таки продолжит эксперимент по выплате 560 евро базового дохода

Финляндия будет продолжать эксперимент с предоставлением гражданам базового дохода - безусловной выплаты, которая заменила пособие по безработице. Об этом заявили в агентстве социального страхования Финляндии КЕLА.

"Эксперимент идет по плану и будет продолжаться до конца 2018 года", - заявил профессор Олли Кангас, комментируя сообщения СМИ о якобы принятом решении правительства не продлевать эксперимент.

Данные, собранные в течение двух лет пробного периода, будут проанализированы, а результаты обнародованы примерно через год (в конце 2019-го или в начале 2020 года).

На сегодня 2000 безработных финнов получают ежемесячный платеж в размере 560 евро в качестве базового дохода. Это первый проект такого рода в Европе.

Двухлетняя пилотная программа началась в январе 2017 года. Цель эксперимента заключается в том, чтобы выяснить, побуждает ли дополнительный доход к поиску работы.

Сторонники идеи считают, что базовый доход поможет привлечь безработных к временной работе. Аргументом является то, что базовый доход обеспечит определенные гарантии и поможет устранить опасность, связанную с работой, где работники не заключают трудовых контрактов.

Сторонники также считают, что базовый доход будет способствовать повышению мобильности на рынке труда, поскольку у людей будет оставаться доход в период между сменой рабочих мест.