Последнее обновление: 26.04.2018 17:25

Во Франции выявили более 400 "доноров" террористических организаций

Более 400 "доноров" террористических организаций выявлено во Франции за два года, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Мы знаем, что таким организациям как "Исламское государство" и "Аль-Каида" нужны деньги для удовлетворения ряда потребностей… Им нужны деньги, чтобы поддерживать их террористические действия… Мы ведем работу, которая позволила за два последних года выявить 416 "доноров" во Франции и 320 "сборщиков" денег, которые базируются в основном в Турции и Ливане, и благодаря которым джихадисты, находящиеся в Сирии и Ираке, могут получать средства", - сказал Моленс в эфире радиостанции France Info.

Он привел данные, согласно которым на подготовку атак в Париже в январе 2015 года террористы потратили 25 тысяч евро, а ноябре того же года — 80 тысяч евро.

В Париже 25-26 апреля проходит международная конференция по борьбе с финансирование терроризма.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

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