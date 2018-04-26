Квартальная прибыль Nokia оказалась хуже прогнозов

Nokia в четверг отчиталась о квартальной прибыли, оказавшейся ниже ожиданий из-за осторожности телекоммуникационных компаний в тратах, особенно в Северной Америке.

Прибыль Nokia до уплаты процентов и налогов (EBIT) в первом квартале сократилась на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 239 миллионов евро ($291 миллиона), что оказалось ниже прогнозировавшихся опрошенными Рейтер аналитиками 369 миллионов евро.

Nokia, конкурирующая с Ericsson, Huawei и ZTE, тем не менее, улучшила годовой прогноз. Теперь компания ждет, что её продажи окажутся лучше средних показателей глобального рынка, которые, согласно прогнозам, снизятся на 1-3 процента.