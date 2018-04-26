Британия будет искать имущество олигархов в заморских территориях - Times

Группа парламентариев из Консервативной, а также Либеральной и других оппозиционных партий намерены предложить законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов, пишет The Times.

Сторонники инициативы считают, что сложившаяся в низконалоговых юрисдикциях секретность бенефициарного владения позволяет отмывать деньги, что способствует коррупции, криминальной деятельности и притеснениям, в том числе в России.

Консерватор Эндрю Митчел сказал, что законопроект готовы, в частности, поддержать 19 его однопартийцев, и это позволит преодолеть сопротивление правительства.

"Госпожа (премьер Тереза) Мэй сегодня ведет мир к тому, чтобы он противостоял попыткам России бросить вызов международным нормам. Но, если она хочет выполнить свои обещания, она должна обеспечить, чтобы грязные деньги, за счет которых финансируются худшие нарушения, не могли прятаться под британским флагом нигде в мире", - сказал депутат.

До сих пор британские территории сопротивлялись попыткам Лондона радикально повысить прозрачность отношений собственности. При этом правительство Великобритании считает, что оно не может напрямую принуждать избранные правительства территорий.

В частности, как сообщалось, заморские территории не сделали общедоступной (в отличие от той же Великобритании) информацию о фактических владельцах зарегистрированных ими юридических лиц. Это информация пока доступна только по запросам налоговых и правоохранительных органов других стран.

Британские Виргинские отсрова (BVI) входят в тройку наиболее популярных у российского бизнеса низконалоговых юрисдикций. Так, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", только среди непосредственных владельцев российских юридических лиц (без учета физических лиц) 4600 - это компании, зарегистрированные на BVI. По этому показателю BVI обгоняют только Кипр и Сейшельские острова. Заметное число владельцев российских компаний есть также на Багамских островах, в Гибралтаре.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон ранее говорил, что британские власти в связи с "делом Скрипаля" выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения на территории самой страны.

Новый британский закон "О криминальных финансах" (UWO) обязывает граждан объяснять происхождение своего имущества стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов и дает право государству конфисковывать имущество неясного происхождения. В частности, закон распространяется на "политически значимые лица" (politically exposed person, PEP) и на связанных с ними персон.

28 февраля британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что впервые получило судебный приказ, обязывающий некоего владельца английской недвижимости (в СМИ писали, что речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии) стоимостью 22 млн фунтов раскрыть через суд источники средств на ее приобретение.

Сейчас, по данным FT, в Соединенном королевстве проживает более 60 тыс. россиян.

В число заморских территорий Великобритании входят 14 юрисдикций, в том числе Британские Виргинские, Бермудские и Каймановы острова, Гибралтар, в число коронных территорий Великобритании - острова Джерси, Гернси, Мэн.