Air France оценила убытки от забастовки в €300 млн

Авиакомпания Air France оценила убытки, понесенные компанией в результате забастовки сотрудников, которая началась в феврале, в €300 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«С 22 февраля 2018 Air France столкнулся с 11 днями забастовки с требованием повышения заработной платы, общий финансовый удар которой составил приблизительно €300 млн», - говорится в сообщении.

В Air France отметили, что 16 апреля руководство авиакомпании подготовило соглашение о повышении зарплат сотрудникам на 7% в течение четырех лет, а также индивидуальное повышение. Все сотрудники компании получат обращение гендиректора, в котором Жан-Марк Жанайяк спрашивает, согласны ли они на условия, которые предусматривает соглашение. По данному вопросу в Air France с 24 апреля будут проводиться анонимные консультации. Результаты голосования среди сотрудников будут обнародованы 4 мая.

В апреле Air France отменила 30% рейсов, а около 30–35% пилотов согласились принять участие в забастовке с требованием повышения зарплаты. Ранее сообщалось, что в результате февральской забастовки компания потеряла более €100 млн.