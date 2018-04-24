Финландия сворачивает эксперимент по выплате базового дохода

Правительство Финляндии решило не продлевать двухлетний эксперимент по выплате безусловного базового дохода.

Финляндия стала первой в Евросоюзе страной, где был запущен эксперимент по выплате базового дохода.

Для эксперимента власти выбрали 2 тысячи безработных граждан в возрасте от 25 до 58 лет, которым начали ежемесячно начислять по €560 , независимо от других источников дохода (независимо от того, найдет человек работу или нет).

На последнем этапе эксперимента участники должны были получать по 800 евро ежемесячно.

Эксперимент направлен на проверку гипотезы, что базовый доход лучше стимулирует граждан к поиску работы или открытию своего бизнеса, чем обычное пособие по безработице.

Предполагается, что люди боятся открывать бизнес, потому что пособия хватает на жизнь. В случае трудоустройства они этого пособия лишаются, а базовый доход сохраняется.

Сторонники этой меры считают, что базовый доход мог бы придать гражданам уверенности. Критики же считают, что с постоянной выплатой граждане вообще теряют интерес к поиску работы или получению образования.