В Японии утвердили сроки и размер «налога на выезд» для туристов

Растущий въездной туристический поток и запланированные на 2020 год Олимпийские и Паралимпийские игры побудили власти Японии задуматься о введении специального «выездного сбора», поступления от которого пойдут на создание инфраструктуры и улучшение качества и ассортимента услуг для комфортного пребывания большого количества туристов.

Путешественники, выезжающие из Японии морским или воздушным транспортом, с 7 января 2019 будут уплачивать выездной сбор в размере 1000 иен (около 9 долларов), сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Как ожидается, поступления от нового налога смогут принести в бюджет страны около 43 млрд. иен в год (около 350 млн долларов). В частности, прогнозируется, что только в период с января по март новый налог принесет дополнительные 6 млрд. иен, большая часть из которых будет направлена на финансирование проекта по установке в аэропортах страны системы по автоматическому распознаванию лиц.

К 2020 году Япония рассчитывает принимать 40 млн иностранных туристов, к 2030 – уже 60 млн человек. В 2017 году страну посетило 28,7 млн зарубежных гостей (+19,3% к 2016 году).

По условиям налога, его будут уплачивать вне зависимости от гражданства все путешественники, покидающие Японию на авиа или на морском транспорте. Сбор будет автоматически включаться в стоимость билетов.

От уплаты выездного сбора будут освобождены дети в возрасте до 2 лет и транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение 24 часов с момента прибытия.

Выездной налог уже действует в таких странах как Австралия (60 австралийских долларов или почти 47 долл. США) и Южная Корея (10 000 вон или 9 долл.США).