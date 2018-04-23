Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Члены Всемирного банка договорились о его докапитализации

Страны-члены Всемирного банка приняли в субботу решение об увеличении капитала банка на 13 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба ВБ в субботу.

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Эти договорённости были достигнуты в рамках весенней встречи группы в Вашингтоне, которая проходила 16-22 апреля.

В заявлении банка уточняется, что 7,5 миллиарда будут направлены Международному банку реконструкции и развития, остальные 5,5 миллиарда Международной финансовой корпорации.

"Ожидается, что (в результате этой докапитализации) совокупные финансовые средства группы Всемирного банка достигнут среднегодового объема в размере почти 100 миллиардов долларов в 2019-2030 годах", - говорится в сообщении.

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